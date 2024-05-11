بالفيديو.. المنسق الإعلامي لنادي ‎الاتفاق يحسم مستقبل ثلاثى الفريق المعارين للاتحاد

أكّد "منير الخاتم" المنسق الإعلامي لنادي الاتفاق السعودي، أنه لا تزال هناك مفاوضات جارية بشأن ثلاثي الفريق المعارين للاتحاد لحسم مستقبلهم بالموسم المقبل.
وكانت إدارة الاتحاد قد استعارت ثلاثى نادي الاتفاق: سعد الموسى، وحامد الغامدي، وأحمد الغامدي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في يناير الماضي.
وصرّح "الخاتم" خلال تصريحات لقناة "SSC"، بأن علاقة الاتفاق بالاتحاد علاقة وطيدة وعريقة، مشدّدًا على أنه لا زالت المفاوضات جارية مع مسؤولي الاتحاد بشأن لاعبي الفريق المعارين.
وأوضح المنسق الإعلامي للاتفاق أن الأولوية للاتحاد تفعيل بند شراء عقود اللاعبين: أحمد الغامدي، وسعد القحطاني، خلال هذه الفترة.
وأكمل تصريحه قائلًا: "المهلة للاتحاد تنتهي في نهاية الشهر الحالي، وحتى الآن لم يصل لنا رد رسمي، وهناك عدة عروض موجودة للاعبين".
وأشار "الخاتم" إلى أنه تمّ التوصل إلى اتفاق مع العميد لتمديد إعارة حامد الغامدي، لمدة موسم آخر، حتى 30 يونيو 2025.
وسبق أن ذكرت عدة أخبار تفيد برغبة الهلال والنصر في التعاقد مع الثلاثي: سعد الموسى، وحامد الغامدي، وأحمد الغامدي، في الصيف المقبل.