"بنزيما" يثير القلق في صفوف الاتحاد قبل موقعة الفتح "دوريًا"

أعلن نادي الاتحاد تعرض قائد الفريق الأول لكرة القدم، النجم الفرنسي كريم بنزيما، للإصابة خلال التدريبات، دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "تعرض قائد الفريق الأول لكرة القدم كريم بنزيما للإصابة خلال التدريبات، وبدأ على أثرها تنفيذ برنامج علاجي في عيادة النادي بالتنسيق مع الشريك الطبي".
وأضاف البيان: "سيتم متابعة حالته بشكل مستمر خلال فترة التأهيل حتى عودته للمشاركة مع الفريق".
وتترقب جماهير الاتحاد مصير كريم بنزيما، قلب هجوم الفريق، قبل مواجهة الفتح المقبلة، المقررة يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.