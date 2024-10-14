"المهديوي" الأكثر تمريراً للكرة بعد مضي 6 جولات من دوري روشن

نجح أشرف المهديوي، قائد فريق التعاون الأول لكرة القدم، في تحقيق إنجاز لافت في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بتصدره قائمة الأكثر تمريرًا للكرة بعد مضي 6 جولات على الانطلاقة.
ويحظى اللاعبون الذين يمررون الكرات الصحيحة ويصنعون فرص التهديف بالكثير من الثناء والشهرة حول العالم، وهم ليسوا أقل أهمية من الهدافين في عالم كرة القدم، حتى لو لم يحظوا بالكثير من الأضواء والشهرة التي ينالها مسجلو الأهداف.
ونشر الحساب الرسمي لإحصائيات دوري روشن على منصة (إكس) قائمة بأفضل 6 لاعبين تمريراً للكرة في الجولات الست الماضية من المسابقة.
وتفوق متوسط الميدان الهولندي أشرف المهديوي على نجوم عالميين ينشطون في الدوري السعودي بتصدره قائمة اللاعبين الأكثر تمريراً للكرة بـ493 تمريرة.
وحل الدولي الإسباني إيمريك لابورت، لاعب فريق النصر، في المرتبة الثانية بالقائمة على الرغم من وجوده في مركز الدفاع بـ426 تمريرة، يليه المغربي مروان سعدان، لاعب الفتح، الذي مرر 398 تمريرة صحيحة في البطولة إلى الآن.
وحصل الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب الشباب، على المرتبة الرابعة بـ385 تمريرة، متقدماً على البرتغالي روبن نيفيز، نجم وسط فريق الهلال، بـ4 تمريرات، وحل البرازيلي فابينيو، نجم الاتحاد، في المركز السادس والأخير بالقائمة بـ377 تمريرة.