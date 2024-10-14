"المهديوي" الأكثر تمريراً للكرة بعد مضي 6 جولات من دوري روشن

وحل الدولي الإسباني إيمريك لابورت، لاعب فريق النصر، في المرتبة الثانية بالقائمة على الرغم من وجوده في مركز الدفاع بـ426 تمريرة، يليه المغربي مروان سعدان، لاعب الفتح، الذي مرر 398 تمريرة صحيحة في البطولة إلى الآن.