ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة السابعة لدوري روشن

كشفت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين، اليوم الأربعاء، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/ 2023.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يضم كلًّا من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى؛ على هدف النجم التونسي نعيم سليتي لاعب الاتفاق في مرمى الفيحاء، الذي سجله بلمسة فنية مميزة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
واختارت اللجنة أيضًا هدف الكونغولي غاي مبينزا لاعب الطائي بمرمى الرائد، الذي سجّله برأسية جميلة بعد أن حول عرضية الكاميروني كولينز فاي في الشباك مسجلًا أول أهداف فريقه بالمباراة التي انتهت "2-0".
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف نجم فريق الشباب البرازيلي كارلوس جونيور، في مرمى الهلال، والذي سجله بطريقة أكروباتية مميزة، هدف تعديل النتيجة "1-1".
ومن المقرَّر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.