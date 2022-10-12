ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة السابعة لدوري روشن

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يضم كلًّا من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى؛ على هدف النجم التونسي نعيم سليتي ‏لاعب الاتفاق في مرمى الفيحاء، الذي سجله بلمسة فنية مميزة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.