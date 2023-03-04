دوري روشن للمحترفين: "العدالة" يُفجِّرها ويخطف الفوز من "الشباب" بهدف قاتل وتاريخي

حقَّق فريق العدالة الأول لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بعد أن تمكَّن من الفوز على شقيقه الشباب في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ19 من مسابقة دوري روشن للمحترفين بفوز العدالة بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها اللاعب أرون بوبيندزا في الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول للشباب قبل أن يتعادل للعدالة ديجانيتش في الدقيقة الـ62، ثم نجح محترف العدالة بيدرو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الـ"90+7".
وبتلك النتيجة رفع العدالة رصيده من النقاط للنقطة الـ16، وتوقّف رصيد الشباب عند النقطة الـ40.