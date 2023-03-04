دوري روشن للمحترفين: "العدالة" يُفجِّرها ويخطف الفوز من "الشباب" بهدف قاتل وتاريخي

حقَّق فريق العدالة الأول لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بعد أن تمكَّن من الفوز على شقيقه الشباب في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.