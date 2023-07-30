"النصر" يفاوض الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسباني

وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن غريزمان تلقى اتصالًا من قِبَل مسؤولي النصر، للتوقيع معه، ولكن أتليتكو مدريد اشترط دفع مبلغ 25 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الفرنسي.