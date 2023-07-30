"النصر" يفاوض الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسباني

كشفت تقارير صحفية عن دخول النصر السعودي في مفاوضات لضم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب نادى أتليتكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الصحفي "رودي غاليتي" بحسابه الشخصي عبر "تويتر": إن إدارة النصر ما زالت تبحث عن مهاجم آخر؛ لتدعيم صفوف الفريق بالموسم القادم، حيث بدأت المفاوضات مع اللاعب الفرنسي لبحث إمكانية التعاقد معه، ومعرفة مدى رغبته في اللعب بالدوري السعودي.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن غريزمان تلقى اتصالًا من قِبَل مسؤولي النصر، للتوقيع معه، ولكن أتليتكو مدريد اشترط دفع مبلغ 25 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الفرنسي.
وينتهي عقد أنطوان غريزمان البالغ من العمر 32 عامًا، مع نادي أتليتكو مدريد بنهاية الشهر الجاري، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 25 مليون يورو.