"منتدى العالم القادم" يناقش أهم المواضيع المتعلقة بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية

كشف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن البرنامج الكامل الخاص بحدث "منتدى العالم القادم" والمقرر إقامته بنهاية الشهر الجاري (30-31 أغسطس) في فندق فور سيزونز الرياض ببرج المملكة، ليختتم بذلك فعاليات أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم "موسم الجيمرز: أرض الأبطال".
وبحضور خبراء ومتحدثين من مختلف أنحاء العالم، سيناقش المنتدى عددًا من الملفات والمواضيع الهامة ويستكشف الفرص الواعدة في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية سريعة النمو والتي تتجاوز قيمتها عالميًا 170 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز قيمة قطاعي الأفلام والموسيقى معًا. وستكون الألعاب الأولمبية والميتافيرس والسياسات والتحديات التي تواجه النساء في صناعة الألعاب والصحة النفسية والبدنية للاعبي الرياضات الإلكترونية على رأس تلك المواضيع.
وصرح الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "يأتي منتدى العالم القادم في نسخته لهذا العام طارحًا الأسئلة الصعبة والمُلحَّة المتعلقة بصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتي تثري الفكر وتؤدي إلى تحقيق نتائج فاعلة. ويجتمع قادة القطاع والقطاعات ذات الصلة، لبحث أفضل السبل التي تُمكننا من تحقيق التأثير الإيجابي مما سيؤدي إلى خلق وتشكيل مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا لنا جميعًا".
ويبدأ اليوم الأول بجلسة نقاش بعنوان: "الاستحواذ: الجوانب القانونية لاستحواذ الشركات على استوديوهات الألعاب". وستنعقد هذه الجلسة لمدة 45 دقيقة، تُناقش فيها الآثار المترتبة على عمليات الاستحواذ الضخمة لأستوديوهات الألعاب، ووسائل الإعلام التي تهيمن على العناوين الرئيسية، استمع إلى الجوانب القانونية والقرارات والعمليات التي تحدث أثناء الاستحواذ.
الدكتور عبد العزيز الزوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، وينز هيلجيرز من BITKRAFT Ventures، وديفيد هيجلي من Lazard بجانب كُن جاو من Crunchyroll..
كما سيتضمن اليوم الأول من "منتدى العالم القادم" جلسةً بعنوان "الألعاب الإلكترونية اقتصاد المستقبل"، والتي ستركز على كيفية قيادة الألعاب الإلكترونية للابتكار، وتدفق الإيرادات، والتأثير الثقافي على النطاق العالمي. وتشمل قائمة المتحدثين في هذه الجلسة كلاً من: داني تانج من VSPO، وألبيرتو جونزاليز لوركا من Bandai Namco، ووين بورج من NEOM، وستيفن ما من Tencent.
وتستمر فعاليات اليوم الأول من "منتدى العام القادم" مع جلسة "من البكسل إلى منصة التتويج: دراسة العلاقة بين الرياضات الإلكترونية والألعاب الأولمبية". وستركز هذه الجلسة على الأسبوع الأولمبي الأول في الرياضات الإلكترونية والذي أقيم في سنغافورة في وقتٍ سابق من العام الجاري. وتشمل قائمة متحدثي هذه الجلسة كلاً من: فِنسينت بيريرا من اللجنة الأولمبية الدولية، وماثيو وودز من AFK Esports، وهشام شاهين من Ninjas in Pyjamas، وعبد العزيز البقوص من اللجنة الأولمبية السعودية، وتيمو كروجر من Nielsen.
وستتولى جلسة "ركود الرياضات الإلكترونية: هل انتهت القصة؟" أحد أهم المواضيع وهو التباطؤ الذي تشهده صناعة الرياضات الإلكترونية عالميًا وبحث أسبابه والفرص الممكنة لجعل الصناعة أكثر إبداعًا. وتشمل قائمة المتحدثين في هذه الجلسة كلاً من: مايكل كينت من Dexerto، وتود هاريس من Skillshot، وفلو جوتيريز من Razer، والمؤثر كلينتون سباركس.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن برنامج "منتدى العالم القادم" جلسات أخرى، تشمل مواضيع مثل: تقرير عن الألعاب الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدفع باستخدام مكافأة النقاط، والمزيد.
ويشهد "منتدى العالم القادم" في يومه الثاني جلسة بعنوان "الواقع الافتراضي، عواقب العالم الحقيقي: تأثير السياسة على الألعاب الإلكترونية". وستناقش هذه الجلسة كيفية تشكيل الألعاب الإلكترونية لقيم وإيديولوجيات العقول الشابة، بالإضافة إلى مخاطر الرسائل المتحيزة وكيفية التخفيف منها. وتشمل قائمة المتحدثين في هذه الجلسة كلاً من: كريس باس من Skydance Interactive، وكيت إدواردز من Geogrify.
وستناقش جلسة "التحديات التي تواجهها النساء للوصول إلى أدوار قيادية بعالم الألعاب الإلكترونية" مواضيع مثل محاربة الصورة النمطية ومواجهة التحديات واتخاذ القرارات الصعبة. وتشمل قائمة المتحدثين والمتحدثات في هذه الجلسة: جيسيكا تامز من Atari، وناتاشا سكولت من MiTale، وهولي ليو من Kabam، وبويونج كيم من Griffin Gaming Partners.
وسيُلقي تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية كلمات ملهمة خلال جلسة "فصل جديد للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية" والتي ستقام مباشرةً بعد فترة الاستراحة الأولى.
وستقدم جلسة "اضغط على زر الإيقاف المؤقت: تحليل الصحة العقلية والجسدية للاعبي الرياضات الإلكترونية" مناقشة رائعة، يتناول فيها المتخصصون في طب الرياضات الإلكترونية أهمية منح اللاعبين الأولوية لصحتهم العقلية والجسدية وكيف تؤثر حياتهم المهنية على صحتهم بشكل عام. وتشمل قائمة المتحدثين كلاً من: جريجوري منفييل من Okaya، والدكتور جوردان ساي من Secret Lab، ومايكل بروس من The Sleep Doctor، وجان باتيرسون من NEOM.
وتقام فعاليات اليوم الثاني من "منتدى العالم القادم" لتناقش أيضًا في جلسةٍ رئيسية موضوع "حوكمة رقمية أفضل في الميتافيرس والبلوكتشين"، لبحث الإجابة عن السؤال الأهم وهو كيفية استغلال الميتافيرس لبناء اقتصاد أفضل؟ وتضم قائمة المتحدثين كلاً من: معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية: المهندس أحمد بن محمد الصويان، ويات سو من Animoca Brand، وسيباستيان بورجيت من The Sandbox.
وتقدم جلسات الحوار الجانبية فرصًا لبحث ملفات عميقة، مثل بناء البلوكتشين وكيفية جذب اهتمام اللاعبين إلى ألعاب Web3. كما ستفتح جلسات التعاون الجانبية الباب للحاضرين لعرض ألعابهم الإلكترونية أو مشاريع الرياضات الإلكترونية خاصتهم ومناقشتها بشكلٍ ثري.
ومن المقرر أن يتم خلال منتدى العالم القادم الإعلان عن الفائزين في "جوائز موسم الجيمرز للأندية" والتي تُعد أسلوبًا جديدًا ومبتكرًا لمنح المكافآت، ونظامًا مُستحدثًا سيُشكّل نقلة نوعية في عالم الرياضات الإلكترونية. وهي فرصة مهمة كي تخطط الأندية للبطولات من منظور شامل بدلاً من منظور الفريق الفردي. وبالإضافة إلى مجموعة الجوائز الخاصة بالأداء في البطولات الفردية، ستُكافأ الأندية حسب الأداء التراكمي لفِرقها المختلفة.