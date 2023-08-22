"منتدى العالم القادم" يناقش أهم المواضيع المتعلقة بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية

وتستمر فعاليات اليوم الأول من "منتدى العام القادم" مع جلسة "من البكسل إلى منصة التتويج: دراسة العلاقة بين الرياضات الإلكترونية والألعاب الأولمبية". وستركز هذه الجلسة على الأسبوع الأولمبي الأول في الرياضات الإلكترونية والذي أقيم في سنغافورة في وقتٍ سابق من العام الجاري. وتشمل قائمة متحدثي هذه الجلسة كلاً من: فِنسينت بيريرا من اللجنة الأولمبية الدولية، وماثيو وودز من AFK Esports، وهشام شاهين من Ninjas in Pyjamas، وعبد العزيز البقوص من اللجنة الأولمبية السعودية، وتيمو كروجر من Nielsen.