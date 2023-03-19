"رونالدو" ينافس سالم و" كورنادو".. على الهدف الأجمل في الجولة 21 من دوري روشن

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، على هدف نجم النصر كريستيانو رونالدو ، والذي سجله من ركلة حرة مباشرة، عبر تسديدة صاروخية هزت شباك المنافس، مسجلاً به تاسع أهداف في المسابقة، وأول أهدافه على ملعب "مرسول بارك" .