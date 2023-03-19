"رونالدو" ينافس سالم و" كورنادو".. على الهدف الأجمل في الجولة 21 من دوري روشن

دخل هدف النجم لاعب النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو في مرمى فريق أبها في سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الـ21من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/2023م.
و أعلنت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين اليوم الأحد عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 21 من مسابقة .
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، على هدف نجم النصر كريستيانو رونالدو ، والذي سجله من ركلة حرة مباشرة، عبر تسديدة صاروخية هزت شباك المنافس، مسجلاً به تاسع أهداف في المسابقة، وأول أهدافه على ملعب "مرسول بارك" .
واختارت اللجنة أيضاً هدف نجم الهلال سالم الدوسري بمرمى الاتفاق، والذي سجله من مجهود فردي مميز تلاعب من خلاله بدفاعات الخصم قبل أن يسدد كرة ذكية من فوق الحارس.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف لاعب الاتحاد البرازيلي إيـغـور كـورنادو في مرمى الفتح ، والذي جاء من تصويبة لولبية جميلة استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس السويدي جاكوب رينيه .
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.