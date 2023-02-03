"جُبّة" تستضيف أولى مراحل انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2023

وتشتهر جُبّة، البالغ مساحتها 12500 كيلو متر مربع، بالزراعة لوفرة المياه، حيث تعد من أهم المواقع الأثرية بالمنطقة من حيث قِدَم نقوشها، وواحدة من المواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي باليونسكو منذ عام 2015م.