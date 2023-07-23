تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس كونكاكاف.. الأخضر الصغير يدشن معسكره الإعدادي

وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 22 لاعبًا؛ وهم على النحو التالي: موسى آل عيد، حيدر الحساوي، مبارك المسرحي، منصور جراح، علي كعبي، جواد الهاشم، ماهر المولد، عبدالعزيز برناوي، تركي السعيد، سيف العتيبي، تميم الخالدي، علي الشنقيطي، راكان حارثي، خالد شراحيلي، علي حريصي، عبدالله الباتلي، زيد البوري، طارش هزازي، علي المكي، أحمد آل سليس، فيصل مهوري، علي الشمراني.