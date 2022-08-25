مواجهة مصيرية تجمع الأخضر السعودي مع إيران.. في الدور الثاني للبطولة الآسيوية للطائرة

يخوض يوم غد الجمعة المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب مواجهة مهمة أمام المنتخب الإيراني المرشح الأقرب لتحقيق لقب البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة، وتأتي هذه المباراة التي ستقام على صالة الاتحاد لكرة الطاولة بمدينة عيسى الرياضية، وذلك عند الساعة الـ2 ظهرًا لتحديد المراكز من 1 إلى 12 "الدور الثاني"، وتستمر البطولة حتى 29 أغسطس من الشهر الحالي.