مواجهة مصيرية تجمع الأخضر السعودي مع إيران.. في الدور الثاني للبطولة الآسيوية للطائرة

يخوض يوم غد الجمعة المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب مواجهة مهمة أمام المنتخب الإيراني المرشح الأقرب لتحقيق لقب البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة، وتأتي هذه المباراة التي ستقام على صالة الاتحاد لكرة الطاولة بمدينة عيسى الرياضية، وذلك عند الساعة الـ2 ظهرًا لتحديد المراكز من 1 إلى 12 "الدور الثاني"، وتستمر البطولة حتى 29 أغسطس من الشهر الحالي.
يدخل المنتخب السعودي هذا اللقاء وهو يعاني من الإصابات نتيجة للإرهاق الذي صاحب اللاعبين في مواجهة البحرين الأخيرة، خصوصًا حسن الكعيبي والمعد مرتجى مويس.
ويسعى الأخضر السعودي لتعويض خسارته الأخيرة أمام البحرين والظهور بالمستوى المشرف والتأهل للدور الـ8، وكان مدرب المنتخب التونسي محمد بن علي الشيخ أشرف على مران الأمس، وتحدث مع اللاعبين وشرح لهم الأخطاء التي وقعوا فيها لأجل الاستعداد لمواجهة الغد أمام المنتخب الإيراني.