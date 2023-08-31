بحضور الذهبيين ولأول مرة في الملعب الرئيس.. الشباب يكثف تحضيراته لمواجهة الخليج

بحضور الأعضاء الذهبيين للنادي، والإدارة الشبابية، وقدامى اللاعبين، وجمع غفير من الجماهير الشبابية، أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الخميس، الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي لأول مرة بعد تطويره وتحديثه، تحضيرًا لمواجهة الخليج "دوريًا"، السبت المقبل.