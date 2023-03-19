"خرمي" يدشن النسخة الرابعة من دوري المدارس في الرياض

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي دوري المدارس في نسخته الرابعة، وذلك في متوسطة عمر بن أبي سلمة بمكتب تعليم قرطبة بحضور رئيس الاتحاد والمساعدين ومديري الإدارات والمشرفين وعدد من منسوبي الإدارة والمدارس.
ويدير المباريات 35 حكماً، فيما سيشارك في تنظيم الدوري 76 منظماً إضافة إلى وجود 18 مسعفاً.
وثمن مدير تعليم الرياض الجهود المبذولة والتعاون المثمر بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة لإطلاق وتنظيم دوري المدارس، والذي سيكون رافداً كبيراً لأنديتنا الرياضية وللمنتخبات الوطنية واكتشاف المواهب واستثمار أوقات الطلاب والشباب، وبما يرفع جودة الحياة، مشيراً إلى سعي وزارة التعليم ووزارة الرياضة من خلال الخطط المشتركة للوصول إلى هدف أساسي وهو بناء مجتمع حيوي يهدف لتحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة مستويات النشاط البدني بين فئات المجتمع.
يشار إلى أن "تعليم الرياض" جهز 14 ملعباً لتأدية مباريات الدوري الذي انطلق اليوم الأحد، بمشاركة 15600 طالب يمثلون 1523 فريقاً من 458 مدرسة.