"خرمي" يدشن النسخة الرابعة من دوري المدارس في الرياض

وثمن مدير تعليم الرياض الجهود المبذولة والتعاون المثمر بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة لإطلاق وتنظيم دوري المدارس، والذي سيكون رافداً كبيراً لأنديتنا الرياضية وللمنتخبات الوطنية واكتشاف المواهب واستثمار أوقات الطلاب والشباب، وبما يرفع جودة الحياة، مشيراً إلى سعي وزارة التعليم ووزارة الرياضة من خلال الخطط المشتركة للوصول إلى هدف أساسي وهو بناء مجتمع حيوي يهدف لتحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة مستويات النشاط البدني بين فئات المجتمع.