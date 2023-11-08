عاصفة في الاتحاد وخلاف مع "بنزيما".. أبرز تعليقات الصحف العالمية حول إقالة "نونو سانتو"

تفاعلت العديد من الصحف والمواقع العالمية مع خبر إقالة البرتغالي نونو اسبريتو سانتو من تدريب الاتحاد، بعد النتائج السلبية للفريق خلال الفترة الماضية.
وأعلن نادي الاتحاد أمس الثلاثاء إنهاء تعاقده مع نونو سانتو، وتعيين المدرب حسن خليفة لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، حتى إنهاء إجراءات التعاقد مع مدير جديد، وإعادة تشكيل الجهاز.
وقالت صحيفة "daily mail": "إقالة نونو سانتو المدرب السابق لولفرهامبتون وتوتنهام من قِبَل الاتحاد، بعد خلافه مع النجم كريم بنزيما عقب الهزيمة المخيبة للآمال في دوري أبطال آسيا".
وعلقت صحيفة "lequipe" الفرنسية بأن "نونو سانتو لم يعد مدربًا للاتحاد، فقد أعلن النادي السعودي إنهاء تعاقده بعد 5 مباريات دون فوز، وهزيمته الأخيرة أمام القوة الجوية بدوري أبطال آسيا".
وكتب موقع "france24": إقالة نونو مدرب توتنهام السابق من قِبَل الاتحاد السعودي، بعد سلسلة من النتائج السيئة تحت قيادته، وكان نونو تحت ضغط بسبب معاناته في الدوري السعودي للمحترفين، كما تعرض النادي لضغوط كبيرة من قِبَل الجماهير لإقالته".
وسلطت صحيفة "Marca" الضوء على الحدث قائلة: "عاصفة في نادي الاتحاد بقيادة بنزيما.. طرد نونو سانتو، فقد قرر النادي السعودي الاستغناء عن البرتغالي بعد أكثر من عام في منصبه. ولم تكن نتائج الفريق جيدة بالفترة الأخيرة.