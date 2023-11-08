عاصفة في الاتحاد وخلاف مع "بنزيما".. أبرز تعليقات الصحف العالمية حول إقالة "نونو سانتو"

وكتب موقع "france24": إقالة نونو مدرب توتنهام السابق من قِبَل الاتحاد السعودي، بعد سلسلة من النتائج السيئة تحت قيادته، وكان نونو تحت ضغط بسبب معاناته في الدوري السعودي للمحترفين، كما تعرض النادي لضغوط كبيرة من قِبَل الجماهير لإقالته".