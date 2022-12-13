من أربعة أشواط.. فروسية نجران تنظّم حفل سباقها التاسع

وتكوّن السباق من أربعة أشواط؛ خصص الشوط الأول للخيل المبتدئة مواليد 2020، ومسافته 1200 متر، وحصل على المركز الأول الجواد "درة هيلستون"، للمالك معجب صالح آل الحارث، وخصص الشوط الثاني للخيل من 3:0، ومسافته 2000 متر، وحقق المركز الأول فيه الجواد "معاشر" للمالك علي هادي آل شرية.