"سيماكان" : سعداء بالـ5 أهداف في شباكنا .. ووحدتنا قادتنا لرباعية الخليج

أعرب محمد سيماكان، مدافع نادي النصر، عن سعادته بالفوز الكبير على الخليج بأربعة أهداف، في ختام الجولة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مؤكداً أن الفريق قدم أداءً متماسكاً في الجانبين الدفاعي والهجومي.
وقال سيماكان في تصريحه للناقل الرسمي “ثمانية”:
“نحن سعداء جداً لأننا نعلم أن الخصم ليس فريقاً سهلاً، فهم يلعبون بطريقة رائعة فعلاً. لكننا في هذه المباراة بقينا متماسكين، وحاولنا أن نكون متحدين في الدفاع والهجوم، ونجحنا في تسجيل أربعة أهداف”.
وأضاف: “من الطبيعي أن ندخل الشوط الثاني ببعض فقدان التركيز، لكن سرعان ما عدنا واتحدنا وسجلنا، وهذا ما جعلنا نشعر بالسعادة”.
وحول تلقي النصر خمسة أهداف فقط منذ بداية الموسم رغم قوة الدوري، أوضح سيماكان: “هناك انسجام كبير بين قلوب الدفاع والحراسة، وهذا يجعل الأمور أسهل علينا. نحن سعداء بأن شباكنا لم تستقبل سوى خمسة أهداف، ونسعى للاستمرار على هذا النهج”.