دورة الألعاب السعودية الثانية: "خالد بن سلطان" يُسلِّم زكريا ذهب الدرفت.. و"دليل" تتوِّج النصر بذهب السلة

توَّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مدير دورة الألعاب السعودية، هاني النخلي، لاعب الرياض، بذهبية رمي القرص البارالمبية، كما توَّج ناضا الحميداني، لاعبة الرياض، بالميدالية الذهبية في منافسات دفع الجلة البارالمبية للسيدات، التي أُقيمت منافساتها بنادي الرياض، بحضور عبدالرحيم آل الشيخ، رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية. وشهد كذلك تتويج منافسات المصارعة وكرة الهدف البارالمبية.