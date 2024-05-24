برشلونة يقيل مدربه "تشافي"

أعلن نادي برشلونة إقالة مدربه تشافي هيرنانديز، اليوم الجمعة، بعدما فشل النادي الكاتالوني في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفيًا بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف الغريم التقليدي ريال مدريد البطل.
وقال النادي في بيان: "أبلغ رئيس برشلونة خوان لابورتا تشافي هرنانديز بأنه لن يستمر كمدرب لموسم 2024-2025".
وتابع بيان برشلونة: "يريد برشلونة أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، والذي يضيف إلى مسيرته التي لا مثيل لها كلاعب وقائد الفريق الأول، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".
وأضاف: "في الأيام المقبلة، سيكشف برشلونة عن الهيكل التدريبي الجديد للجهاز الفني للفريق الأول".
وفاز برشلونة بقيادة تشافي بلقب الدوري الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من الدفاع عن اللقب في الموسم الحالي. خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جرمان الفرنسي (خسر 4-6 بإجمالي المباراتين)، وخسر نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام ريال، في حين أطاح به أتلتيك بلباو من ربع نهائي كأس الملك.