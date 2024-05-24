برشلونة يقيل مدربه "تشافي"

وتابع بيان برشلونة: "يريد برشلونة أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، والذي يضيف إلى مسيرته التي لا مثيل لها كلاعب وقائد الفريق الأول، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".