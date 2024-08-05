بعقد حتى 2029.. "القادسية" يقترب من حسم صفقة لاعب بوكا جونيورز

ويبدو أنه تم حل أزمة الشرط الجزائي للاعب؛ حيث أكد مسؤولو بوكا سابقًا أن الشرط الجزائي للاعب يبلغ 20 مليون دولار؛ بينما يقول السعوديون إنه 15 مليون دولار، وسيلجأ النادي الأرجنتيني للفيفا إذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب.