بعقد حتى 2029.. "القادسية" يقترب من حسم صفقة لاعب بوكا جونيورز

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب مسؤولي نادي القادسية من حسم صفقة انتقال إزيكويل فرنانديز، لاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني.
ووفقًا لما نشره الصحفي "نيكولا شيرا"؛ فإن إزيكويل فرنانديز على بُعد خطوة واحدة من الانتقال إلى القادسية قادمًا من بوكا جونيورز.
وأكد الصحفي المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين في حسابه الشخصي على منصة "إكس" أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، جاهز لتوقيع عقده مع النادي السعودي حتى عام 2029.
وسبَق أن شدد مسؤولو القادسية أنهم سينفّذون الشرط الجزائي في عقد إزيكويل فرنانديز، لاعب وسط الفريق الأرجنتيني.
ويبدو أنه تم حل أزمة الشرط الجزائي للاعب؛ حيث أكد مسؤولو بوكا سابقًا أن الشرط الجزائي للاعب يبلغ 20 مليون دولار؛ بينما يقول السعوديون إنه 15 مليون دولار، وسيلجأ النادي الأرجنتيني للفيفا إذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب.
وقد تعاقد القادسية منذ بداية الموسم الصيفي مع عدد من أفضل النجوم؛ أبرزهم بيير إيميريك أوباميانغ، ناهيتان نانديز، وجوليان كينونيس.