بالفيديو .. بعثة برشلونة تصل إلى الرياض للمشاركة في كأس السوبر الإسباني

وصلت بعثة فريق برشلونة، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، تأهباً لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.
ونشر النادي الإسباني عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) مقطع فيديو لوصول بعثة الفريق الكروي الأول للمملكة العربية السعودية وعلق عليه: "هنا الرياض.. شكراً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة".
وتستضيف المملكة بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة، خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2024م، بمشاركة أربعة أندية؛ وهي: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى أتلتيكو أوساسونا.
ويحتضن ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض، مواجهات البطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب؛ حيث يلتقي في المواجهة الأولى فريقا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، على أن يواجه فريق برشلونة "حامل لقب النسخة الماضية"، نظيره أتلتيكو أوساسونا، غداً الخميس ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام مساء الأحد المقبل.
وتعد هذه النسخة هي الرابعة التي تستضيفها المملكة، بعد أول نسخة في العام 2020 في جدة، وتوّج بلقبها ريال مدريد، فيما استضافت الرياض النسخة الثانية من البطولة والتي توّج بها أيضاً ريال مدريد عام 2022، فيما تمكن برشلونة من تحقيق ثالث النسخ مطلع العام الجاري 2023م.