بالفيديو .. بعثة برشلونة تصل إلى الرياض للمشاركة في كأس السوبر الإسباني

ويحتضن ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض، مواجهات البطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب؛ حيث يلتقي في المواجهة الأولى فريقا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، على أن يواجه فريق برشلونة "حامل لقب النسخة الماضية"، نظيره أتلتيكو أوساسونا، غداً الخميس ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام مساء الأحد المقبل.