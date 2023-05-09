قلب الطاولة في الشوط الثاني.. "ديربي" القصيم" مذاقه "سكري"

حسم فريق التعاون الأول لكرة القدم "ديربي القصيم" لمصلحته بتغلبه على جاره الرائد بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة 26من دوري روشن السعودي للمحترفين.
منح المهاجم جوليو تافاريس الأسبقية لفريق الرائد برأسية جميلة بعد أن حول عرضية الكرواتي داميان يوكوفيتش إلى داخل الشباك في الدقيقة الأخيرة من مجريات الشوط الأول.
فرحة الرائد بالتقدم لم تدم طويلاً سوى دقيقتين حيث أدرك الإسباني ألفارو ميدران التعادل للتعاون بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء استقرت على يمين الحارس الروماني سلافيو لونغ.
وفي الأنفاس الأخيرة للمباراة خطف البارغواياني كاكو هدف الفوز للتعاون من علامة جزاء احتسبها الحكم اليوناني أناستاسيوس سيد يروبولس نتيجة عرقلة المهاجم الكاميروني لياندرو توامبا وذلك في الدقيقة 84.
بهذه النتيجة عزز التعاون مركزه الخامس برصيد 43 نقطة فيما توقف رصيد الرائد عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.