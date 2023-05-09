قلب الطاولة في الشوط الثاني.. "ديربي" القصيم" مذاقه "سكري"

حسم فريق التعاون الأول لكرة القدم "ديربي القصيم" لمصلحته بتغلبه على جاره الرائد بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة 26من دوري روشن السعودي للمحترفين.