الخليج يعود بفوز ثمين من ميدان ضمك

حقَّق فريق الخليج فوزًا ثمينًا خارج قواعده بتغلُّبه على مضيفه ضمك بهدف دون رد أمس الجمعة على أرض ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.