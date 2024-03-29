الخليج يعود بفوز ثمين من ميدان ضمك

حقَّق فريق الخليج فوزًا ثمينًا خارج قواعده بتغلُّبه على مضيفه ضمك بهدف دون رد أمس الجمعة على أرض ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ومنح الألماني خالد ناري فريق الخليج نقاط المباراة من مجهود فردي مميز، سدد إثره قذيفة صاروخية، سكنت سقف مرمى الحارس المغربي مصطفى زغبة، وذلك في الدقيقة الـ35 من مجريات الشوط الأول.
وشهدت أحداث المباراة إشهار الحكم سامي الجريس البطاقة الحمراء بوجه لاعب خط وسط فريق الخليج الكوري الجنوبي وو يونغ جانغ في الدقيقة الـ79.
وبهذه النتيجة رفع فريق الخليج رصيده إلى 31 نقطة؛ احتل بها المركز العاشر، بينما تجمد رصيد ضمك عند النقطة الـ34 في المركز السابع.