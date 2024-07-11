"لجنة الاحتراف" توضح للأندية عملية تسجيل وانتقالات اللاعبين ضمن برامجها التوعوية

وفي التفاصيل: من المقرَّر انطلاقة الورش يوم الاثنين المقبل 15 يوليو الجاري، عبر الاتصال المرئي لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين وأندية دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين؛ وذلك لشرح أنظمة تسجيل وانتقالات اللاعبين والردّ على الاستفسارات المتعلقة بها.