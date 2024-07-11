"لجنة الاحتراف" توضح للأندية عملية تسجيل وانتقالات اللاعبين ضمن برامجها التوعوية

تعقد لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورش عمل خلال الفترة من 15 - 17 يوليو الجاري؛ بهدف توضيح عملية تسجيل وانتقالات اللاعبين خلال فترات التسجيل، وذلك ضمن برامجها التوعوية الداعمة للأندية.
وفي التفاصيل: من المقرَّر انطلاقة الورش يوم الاثنين المقبل 15 يوليو الجاري، عبر الاتصال المرئي لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين وأندية دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين؛ وذلك لشرح أنظمة تسجيل وانتقالات اللاعبين والردّ على الاستفسارات المتعلقة بها.
وتعقد اللجنةُ ورشةَ عمل عبر الاتصال المرئي لأندية دوري الدرجة الثانية ودوري الدرجة الثالثة يوم 16 يوليو الجاري، وتختتم ورش العمل في هذا الشأن يوم 17 من الشهر ذاته، وذلك لأندية بطولة المملكة لأندية الدرجة الرابعة والأندية التجارية والأكاديميات الخاصة.
يذكر أن فترة تسجيل اللاعبين الصيفية للأندية تبدأ بتاريخ 18 يوليو الجاري.