بعد تجاوُز لبنان.. "أخضر الطائرة" يواصل انتصاراته ويتأهَّل لنهائي غرب آسيا تحت 20 عامًا

تأهَّل المنتخب السعودي للكرة الطائرة إلى نهائي بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي تقام على صالة العين بالإمارات؛ وذلك بعد فوزه المستحق على منتخب لبنان في نصف النهائي بثلاثة أشواط نظيفة 25/ 22، 25/ 19، 25/ 20؛ ليواجه غدًا السبت البلد المستضيف (المنتخب الإماراتي) عند الساعة الـ 4 عصرًا بتوقيت السعودية، الذي فاز على منتخب البحرين بثلاثة أشواط نظيفة.