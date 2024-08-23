بعد تجاوُز لبنان.. "أخضر الطائرة" يواصل انتصاراته ويتأهَّل لنهائي غرب آسيا تحت 20 عامًا

تأهَّل المنتخب السعودي للكرة الطائرة إلى نهائي بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي تقام على صالة العين بالإمارات؛ وذلك بعد فوزه المستحق على منتخب لبنان في نصف النهائي بثلاثة أشواط نظيفة 25/ 22، 25/ 19، 25/ 20؛ ليواجه غدًا السبت البلد المستضيف (المنتخب الإماراتي) عند الساعة الـ 4 عصرًا بتوقيت السعودية، الذي فاز على منتخب البحرين بثلاثة أشواط نظيفة.
وقدَّم الأخضر مستوى أكثر من رائع، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء. وبالرغم من محاولات المنتخب اللبناني العودة للمباراة إلا أن خبرة لاعبي المنتخب والمهارات الفردية التي تميزت بالضربات الساحقة وحوائط الصد رجَّحت كفتهم في حسم اللقاء.
وستكون مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره المنتخب الإماراتي من أصعب المباريات في البطولة؛ وذلك في ظل تقارُب المستوى الفني بين الفريقين.
وبالرغم من أن المنتخب السعودي استطاع الفوز على المنتخب الإماراتي في الدور التمهيدي 3/ 1 إلا أن الحسابات في النهائي تختلف تمامًا؛ خاصة بعد تألُّق المنتخب الإماراتي في إقصاء البحرين في الدور نصف النهائي 3/ 0.