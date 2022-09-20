خلال معسكر إسبانيا.. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة الإكوادور.. وحسان يعود للتدريبات الجماعية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره الذي يقام حالياً في مدينة أليكانتي الإسبانية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.