القطري محمد خليفة يُتوَّج بطلاً للشوط الختامي لثاني أيام بطولة قفز الحواجز الدولية

توَّج عبدالعزيز الفارس، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة جاهز، الفارس القطري محمد خليفة بطلاً للشوط الأخير من اليوم الثاني ضمن منافسات بطولة جاهز الدولية لقفز الحواجز "ثلاث نجوم"، التي انطلقت يوم أمس الأول في مقر قفز السعودية بالجنادرية بمشاركة 135 فارسًا وفارسة من 17 دولة حول العالم.
وجاء في المركز الثاني الفارس الأردني نصوح كيالي، وفي المركز الثالث الفارسة التايلاندية جانا.
وتضم البطولة تسعة أشواط مقسمة على ثلاثة أيام، إضافة إلى أربعة أشواط تم تخصيصها للفرسان الشباب والناشئين، وشارك فيها 28 فارسًا وفارسة من أربع دول، خُصص منها أشواط مؤهلة إلى نهائي المجموعة السابعة.
وتأتي أشواط الناشئين كدعم لهم؛ لتنمية مهاراتهم بالاحتكاك ومشاهدة الفرسان الدوليين.
وتُختتم البطولة اليوم السبت بالشوط الختامي للبطولة على كأس جاهز بارتفاع 150 سم، وبمجموع جوائز 251 الف ريال للشوط.
وتأتي بطولة جاهز ضمن عقد الرعاية بين شركة جاهز والاتحاد السعودي للفروسية الموسم الماضي، الذي يتضمن عددًا من البطولات الدولية، وإقامة دوري محلي، يحمل اسم "دوري جاهز لقفز الحواجز".
يُذكر أن بطولات جاهز حققت نجاحات كبرى الموسم الماضي من النواحي التنظيمية والفنية، ولاقت إشادة واسعة من المهتمين بالرياضة.