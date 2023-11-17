القطري محمد خليفة يُتوَّج بطلاً للشوط الختامي لثاني أيام بطولة قفز الحواجز الدولية

توَّج عبدالعزيز الفارس، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة جاهز، الفارس القطري محمد خليفة بطلاً للشوط الأخير من اليوم الثاني ضمن منافسات بطولة جاهز الدولية لقفز الحواجز "ثلاث نجوم"، التي انطلقت يوم أمس الأول في مقر قفز السعودية بالجنادرية بمشاركة 135 فارسًا وفارسة من 17 دولة حول العالم.