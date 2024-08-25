بطولة العالم للسنوكر: السعودي "القباني" يتأهل إلى ربع النهائي

تأهل لاعب المنتخب السعودي للسنوكر زياد القباني، اليوم الأحد، إلى دور الثمانية في بطولة العالم للسنوكر للناشئين والناشئات والتي تُقام من 24 إلى 29 أغسطس الجاري بمدينة بنغالورو بالهند بمشاركة أكثر من 150 لاعبًا ولاعبة يمثلون 25 منتخبًا.
وجاء تأهل اللاعب القباني إلى دور الثمانية في منافسات الناشئين تحت 17 عامًا 15 كرة بعد أن تصدر ترتيب المجموعة B في دوري المجموعات وحقق نتائج مميزة على الرغم من صغر سنة “14 عامًا" وفي دور الستة عشر حقق الفوز على لاعب منتخب إيران بينيمن كزفند بنتيجة "3/0 “.
ويخوض زياد القباني غدًا الاثنين مواجهة دور الثمانية أمام لاعب منتخب بولندا ميشيل ساربرسسك.