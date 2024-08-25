بطولة العالم للسنوكر: السعودي "القباني" يتأهل إلى ربع النهائي

وجاء تأهل اللاعب القباني إلى دور الثمانية في منافسات الناشئين تحت 17 عامًا 15 كرة بعد أن تصدر ترتيب المجموعة B في دوري المجموعات وحقق نتائج مميزة على الرغم من صغر سنة “14 عامًا" وفي دور الستة عشر حقق الفوز على لاعب منتخب إيران بينيمن كزفند بنتيجة "3/0 “.