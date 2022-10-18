نادي بيشة يهزم "ساجر" ويواصل تصدر دوري الدرجة الثانية

وبارك رئيس نادي بيشة حسن بن محمد الصعيري، للجماهير واللاعبين والجهاز الفني والإداري؛ فوز الفريق على "ساجر" وانتزاعه النقطة الثانية عشرة، ومواصلة الصدارة من أمام منافس قوي في المجموعة، متمنيًا أن تكون حافزًا في المرحلة المقبلة.