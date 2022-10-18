نادي بيشة يهزم "ساجر" ويواصل تصدر دوري الدرجة الثانية

فاز نادي بيشة، مساء اليوم، على مستضيفه نادي ساجر بهدفين مقابل لا شيء، على ملعب نادي كميت بمحافظة مرات، ليحصد ثلاث نقاط جديدة.
جاء ذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة بدوري الدرجة الثانية متمسّكًا بصدارة مجموعته.
سجل لبيشة في الشوط الأول محمد مسفر، وفي الهدف الثاني سجل عايض فراج.
وبارك رئيس نادي بيشة حسن بن محمد الصعيري، للجماهير واللاعبين والجهاز الفني والإداري؛ فوز الفريق على "ساجر" وانتزاعه النقطة الثانية عشرة، ومواصلة الصدارة من أمام منافس قوي في المجموعة، متمنيًا أن تكون حافزًا في المرحلة المقبلة.
كما دعا الجماهير للحضور، الأحد المقبل، على ملعب نادي جامعة بيشة؛ لدعم الفريق أمام نادي الكوكب وكسب النقاط الثلاث.