في إياب نصف النهائي بدوري أبطال آسيا الليلة.. تعرَّف على تشكيلة الهلال والعين

أعلن المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي "خيسوس"، التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة إياب نصف النهائي بدوري أبطال آسيا 2023-2024 أمام ضيفه العين الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة آرينا في الرياض.
وجاءت تشكيلة الهلال على النحو الآتي:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان التمبكتي - علي البليهي - ياسر الشهراني.
الوسط: روبن نيفيز - سافيتش - سالم الدوسري – ميشائيل.
الهجوم: صالح الشهري- مالكوم.
في المقابل سيخوض الأرجنتيني "كريسبو"، مدرب العين، اللقاء بتشكيلة مؤلفة من: خالد عيسى في حراسة المرمى.
الدفاع: خالد الهاشمي، كوامي أوتون، بندر الأحبابي، إيريك مانديز.
الوسط: يحيى نادر، بارك يونغ وو، أحمد برمان.
الهجوم: كاكو - سفيان رحيمي - ماتياس بالاسيوس.