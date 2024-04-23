في إياب نصف النهائي بدوري أبطال آسيا الليلة.. تعرَّف على تشكيلة الهلال والعين

أعلن المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي "خيسوس"، التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة إياب نصف النهائي بدوري أبطال آسيا 2023-2024 أمام ضيفه العين الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة آرينا في الرياض.