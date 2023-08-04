الهلال والاتحاد والسد والشرطة العراقي يؤكدون الجاهزية لدور ثمانية بطولة الملك سلمان

عُقدت اليوم المؤتمرات الصحفية الخاصة بمدربي فرق الهلال السعودي والاتحاد السعودي والسد القطري والشرطة العراقي، للحديث عن آخر الاستعدادات الخاصة بخوض منافسات دور الثمانية من بطولة الملك سلمان للأندية.
وقال مدرب فريق الهلال خورخي خيسوس: "سعداء بالوصول لهذه المرحلة من البطولة، ما زلنا في طور الإعداد وسنقدم أفضل ما لدينا لكي نصل إلى أبعد نقطة ممكنة، لدينا طموحات كبيرة ونعرف قدرات فريق الاتحاد، ولديهم ميزة الاستمرار مع نفس المدرب من الموسم الماضي، وستكون مباراة شرسة للغاية".
وأضاف: "لا أستطيع أن أحسم مشاركة اللاعب مالكوم حتى الآن، في هذه المرحلة قد نواجه صعوبات ونكتشف بعض المشاكل في بعض الخطوط داخل الفريق، وهي فرصة جيدة لاكتشاف السلبيات مبكراً، نحن في طور بناء الأفكار والخطط مع اللاعبين، والأمور ستصبح أفضل مع بداية الموسم الجديد، خاصة على مستوى خط الدفاع، وأيضاً في الجوانب الهجومية هناك أزمات نعاني منها وسنحاول التغلب عليها".
بدوره قال لاعب الهلال كاليدو كوليبالي: "الاتحاد فريق رائع ويمتلك لاعبين أكفاء للغاية، فاز بالدوري السعودي خلال الموسم الماضي، والمباراة لن تكون سهلة، سعيد بالأجواء الجماهيرية في البطولة، عدنا بقوة مرة أخرى بعد بداية صعبة في دور المجموعات".
واختتم: "البطولة العربية قوية وتشهد مشاركة أندية كبيرة، والأجواء رائعة على مستوى التنظيم والجماهير، كلاعب منضم حديثاً إلى الفريق استفدت كثيراً من تلك المسابقة، التي تشهد جودة كبيرة على جميع الأصعدة، وستكون انطلاقة رائعة لهذا الفريق في الموسم الجديد".
ومن جانبه، قال مدرب الاتحاد نونو سانتو: "سنلعب أمام خصم رائع، البطولة تزداد قوة مع كل مرحلة، نستعد بشكل جيد، وسنخوض مراناً أخيراً اليوم، لمنح اللاعبين جميع المعلومات الخاصة بالهلال ولاعبيه، المباراة ستكون حماسية وجماهيرية لأنصار الاتحاد، وأشكرهم على الدعم المستمر لنا".
وتابع: "لم نحسم مشاركة كانتي في المباراة حتى الآن، من الطبيعي أن يعاني الفريق من إجهاد وإصابات بعد العودة إلى المباريات، هدفنا دائماً الحصول على أعلى أداء من جميع اللاعبين بأسرع طريقة ممكنة، لا يمكن لأحد أن يتوقع النتيجة، علينا فقط الاستعداد بشكل جيد وخوض المباراة بحماس وتقديم أفضل ما لدينا".
من جهته قال لاعب الاتحاد إيجور كورونادو: "سنواجه فريقاً كبيراً بدون شك، لكن فريقنا في حالة جيدة أيضاً وفي تطور مستمر، على المستوى الفني يمتلك الفريقان عناصر رائعة للغاية، لن تكون هناك ميزة لفريق على آخر من الناحية الفنية، المباراة ستشهد العديد من العوامل الحاسمة، وكما ذكر المدرب فإن الشيء الأهم هو آلية الإعداد لخوض اللقاء، الفريقان تعاقدا مع عناصر جديدة، والإعداد الذهني والقوة العقلية هما العامل الأهم في حسم المباراة".
في المقابل، شدد مدرب الشرطة العراقي أحمد صلاح، على جاهزية فريقه لخوض لقاء السد، مشيداً بما قدمه لاعبوه خلال مرحلة المجموعات والتأهل بين فرق قوية وصعبة، مُضيفاً: "سنواصل العمل على نفس النهج، وسنواجه فريقاً قوياً يضم عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين".
من جانبه، قال لاعب فريق الشرطة محمود المواس إنه بات جاهزاً للمشاركة في المباراة، مُقدماً شكره للجهاز الطبي لفريقه، ومؤكداً: "أنا الآن جاهز لخوض الـ 90 دقيقة كاملة، أشكر الجمهور أيضاً على دعم اللاعبين في هذه البطولة، وهدفنا دائماً هو تمثيل العراق بشكل مشرف".
بدوره، أكد مدرب السد القطري برونو ميجيل، جاهزية فريقه لمواجهة الشرطة، لافتاً إلى أن الأخير يمتاز بالتنظيم الدفاعي القوي، مشيراً إلى أن المباراة ستكون سجالاً بين الفريقين.
وأضاف: "لديّ فريق مكون من 20 لاعباً وأكثر، وكلهم على نفس المستوى والمواصفات، ومن يشارك سيؤدي دوره على أكمل وجه، نحن نعتمد بشكل كامل على مجموعة وليس على أفراد".
وشدد لاعب السد طارق سلمان على احترامه الكبير لفريق الشرطة، مُبيناً أنهم يمتلكون طموحاً كبيراً في جميع المشاركات المحلية والخارجية، ومُضيفاً: "كل تركيزنا الآن هو تحقيق الفوز والعبور إلى الدور نصف النهائي، فريقنا سيصبح أكثر قوة خلال الفترة المقبلة بفضل التدعيمات الجديدة".