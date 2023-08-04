الهلال والاتحاد والسد والشرطة العراقي يؤكدون الجاهزية لدور ثمانية بطولة الملك سلمان

وأضاف: "لا أستطيع أن أحسم مشاركة اللاعب مالكوم حتى الآن، في هذه المرحلة قد نواجه صعوبات ونكتشف بعض المشاكل في بعض الخطوط داخل الفريق، وهي فرصة جيدة لاكتشاف السلبيات مبكراً، نحن في طور بناء الأفكار والخطط مع اللاعبين، والأمور ستصبح أفضل مع بداية الموسم الجديد، خاصة على مستوى خط الدفاع، وأيضاً في الجوانب الهجومية هناك أزمات نعاني منها وسنحاول التغلب عليها".