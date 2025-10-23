دوري روشن للمحترفين: قمة مرتقبة بين الهلال والاتحاد

تستكمل غدًا الجمعة بقية مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام ثلاث مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين عند الساعة 5:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء.
يدخل الاتفاق المواجهة وهو في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط، بينما يشارك الفتح ولديه نقطة واحدة، ويأتي في المركز الـ15.
يُقام اللقاء بين الفريقين عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.
يدخل نيوم اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 9 نقاط، في حين يأتي الخليج في المركز السادس بالرصيد نفسه (9 نقاط).
تنطلق القمة المرتقبة "الكلاسيكو" بين الهلال والاتحاد غدًا عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الإنماء في جدة.
ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الخامس برصيد 10 نقاط.