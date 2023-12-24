ذهبيات "الجولة الماسية" في المبارزة للهلال والنصر والأهلي

توج رئيسُ الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة "الجولة الماسية" للعمومي، التي اختتمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام، بحضور محمد بو علي نائب رئيس الاتحاد، وجميل بوبشيت عضو مجلس الإدارة السابق.
وحقّق عادل المطيري "الأهلي" ذهبية سلاح السيبر، وجاء أحمد القديحي "الهدى" ثانيًا، وجهاد العبيد "العدالة" في المركز الثالث.
ونال خليفة العميري "الهلال" ذهبية سلاح الأبيه، وحصد حسين الطويل الفضية، وظفر زكريا الداوود "الهدى" بالبرونزية.
فيما سيطر النصر على المراكز الأولى في سلاح الشيش؛ حيث حلّ إبراهيم الهديب أولًا، وجاء عبدالملك الأومير ثانيًا، ومتعب الرشيد ثالثًا.