رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعقد شراكة استراتيجية مع "مؤتمر قمة كرة القدم العالمية"

ويجمع هذا التعاون، رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الجهة المنظمة لأحد أكثر الدوريات تطورًا؛ مع مؤتمر قمة كرة القدم العالمية، المنصة الرائدة لأعمال كرة القدم، على نحو يضع معايير جديدة لتطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم. أما على مستوى المنطقة، فسيكون ذلك الحدث الأكبر في كرة القدم مع توقعات بحضور نحو ألفي مشارك في صناعة كرة القدم العالمية.