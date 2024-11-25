رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعقد شراكة استراتيجية مع "مؤتمر قمة كرة القدم العالمية"

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم، عن شراكتها الاستراتيجية مع "مؤتمر قمة كرة القدم العالمية" (WFS) المزمع إقامته في الثاني والثالث من ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من قادة كرة القدم العالميين، في مركز الملك عبدالله المالي، في الرياض.
ويجمع هذا التعاون، رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الجهة المنظمة لأحد أكثر الدوريات تطورًا؛ مع مؤتمر قمة كرة القدم العالمية، المنصة الرائدة لأعمال كرة القدم، على نحو يضع معايير جديدة لتطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم. أما على مستوى المنطقة، فسيكون ذلك الحدث الأكبر في كرة القدم مع توقعات بحضور نحو ألفي مشارك في صناعة كرة القدم العالمية.
وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة في تسليط الضوء على الأهمية المتنامية لكرة القدم السعودية، وتدعم بشكل مباشر هدف رؤية 2030 الطموح المتمثل في زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي.
في حين أبدى عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن سعادته بالشراكة مع قمة كرة القدم العالمية، وقال: "يوفر هذا التعاون منصة للترحيب بصناع كرة القدم العالمية في المملكة العربية السعودية، مما يعزز فرص النمو المشترك والازدهار المتبادل".
وأضاف الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: "منذ انطلاق بطولة الدوري إلى أن أصبحنا الدوري الأعلى تصنيفًا في آسيا اليوم، تسلط رحلتنا الأضواء على تأثير كرة القدم في دفع التميز الرياضي والازدهار المجتمعي. ونفخر عبر هذه الشراكة، بعرض التطورات، ومشاركة تجاربنا، والمساهمة في حوارات هادفة داخل مجتمع كرة القدم العالمي".
كما سيحضر القمة حشد كبير، يضم كبار المسؤولين التنفيذيين واللاعبين وممثلي وسائل الإعلام وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم. مع توقع مشاركة المئات من المتحدثين رفيعي المستوى.