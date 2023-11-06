أندية سعودية تنافس مانشستر يونايتد وميلان لضم مهاجم فلامنغو "غابرييل باربوسا"

كشف موقع "fanaticos" عن دخول أندية سعودية في منافسة مع عدة أندية أوروبية للتعاقد مع البرازيلي غابرييل باربوسا، لاعب فلامنغو بالموسم القادم.
وأفاد ذات الموقع بأن هناك أندية سعودية استفسرت خلال الأيام الأخيرة، عن المهاجم البرازيلي الذي لم يقم بتجديد عقده مع فلامنغو حتى الآن.
وأشار الموقع إلى أنه بجانب الأندية السعودية أبدى مانشستر يونايتد اهتمامًا أيضًا بضم باربوسا، وكذلك ميلان الإيطالي.
ويرتبط غابرييل باربوسا بعقد مع فلامنغو حتى ديسمبر 2024، وقد تم تحديد مبلغ يُقَدّر 171.3 مليون ريال برازيلي، لإنهاء عقده مع النادي البرازيلي.
وانضم غابرييل البالغ من العمر 27 عامًا، لنادي فلامنغو في يناير 2020، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، ويلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2016.