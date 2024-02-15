تصنيف فيفا.. الأخضر يتقدم للمركز 53 عالميًّا و"الأرجنتين" تحافظ على الصدارة

ووفق "روسيا اليوم" شهدت قارتا إفريقيا وآسيا تغييرات كثيرة في منتخباتهما في التصنيف الحالي الصادر منذ قليل على موقع "فيفا" الرسمي؛ إذ تقدم المنتخب الأردني 17 مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر، ليحتل المرتبة 70 بعد النجاح الذي حققه بكأس آسيا 2023 في قطر.