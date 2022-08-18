"الفيفا": بيع مليونين و450 ألف تذكرة لحضور مباريات كأس العالم بقطر

ودعا "الفيفا" الفائزين بتذاكر المباريات إلى المسارعة بالتخطيط لرحلتهم لحضور منافسات البطولة، والمبادرة إلى حجز أماكن الإقامة للمشجعين القادمين من خارج قطر، والتقدم بطلبات الحصول على بطاقة هيّا عبر موقع qatar2022.qa ، أو تطبيق هيّا إلى قطر 2022 "متوفر لأجهزة آبل وأندرويد" الذي يتيح للجماهير التي تملك تذاكر صالحة لحضور المباريات، الدخول إلى استادات البطولة، كما يسمح للمشجعين الدوليين بالدخول إلى قطر، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام أيام المباريات، إلى جانب مزايا أخرى.