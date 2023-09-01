ميتروفيتش ينضم لقائمة مُسجلي الهاتريك في الدوري هذا الموسم

قاد المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش فريقه الهلال إلى فوز مثير على مضيفه الاتحاد، وذلك بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) من أهداف الهلال في المباراة التي انتهت بتغلبه (4-3) مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.