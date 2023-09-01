ميتروفيتش ينضم لقائمة مُسجلي الهاتريك في الدوري هذا الموسم

قاد المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش فريقه الهلال إلى فوز مثير على مضيفه الاتحاد، وذلك بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) من أهداف الهلال في المباراة التي انتهت بتغلبه (4-3) مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وبإحراز ميتروفيتش الهاتريك في الكلاسيكو بات ميتروفيتش رابع لاعب في دوري روشن هذا الموسم يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، بعد البرازيلي فيرمينيو قائد الأهلي، ومواطنه مالكوم، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وبحسب الإحصائيات الرسمية لرابطة دوري المحترفين فإن عدد الأهداف المسجلة حتى الآن قبل نهاية أول خمس جولات في المسابقة هو نصف العدد للهاتريك في كامل الموسم الماضي.
وتدل الغزارة التهديفية التي يشهدها دوري روشن هذا الموسم على قوة المنافسة فيه نظير وجود أفضل اللاعبين العالميين في أنديته.