ريال مدريد يستعيد قمة الدوري الإسباني بفوزه بثنائية على خيتافي

واصل ريال مدريد انتفاضته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، واستعاد قمة جدول ترتيب المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على مضيفه خيتافي، مساء الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 للمسابقة.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الـ18 في البطولة هذا الموسم والسادس على التوالي، إلى 57 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه جيرونا.
في المقابل، توقف رصيد خيتافي، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات و8 تعادلات، عند 29 نقطة في المركز العاشر، علمًا بأنه حقق فوزًا وحيدًا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة.