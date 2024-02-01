ريال مدريد يستعيد قمة الدوري الإسباني بفوزه بثنائية على خيتافي

في المقابل، توقف رصيد خيتافي، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات و8 تعادلات، عند 29 نقطة في المركز العاشر، علمًا بأنه حقق فوزًا وحيدًا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة.