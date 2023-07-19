تقارير: مانشستر سيتي يوافق على انتقال رياض محرز إلى الأهلي

كشفت تقارير إعلامية عن حسم الأهلي السعودي صفقة التعاقد مع الجزائري رياض محرز، جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا لقناة beIN SPORTS القطرية: فإن مانشستر سيتي وافق على بيع النجم الجزائري إلى أهلي جدة العائد حديثًا إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
ونشرت القناة تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، جاء فيها: "مانشستر سيتي يوافق على انتقال رياض محرز إلى الأهلي السعودي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني".
وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن الأهلي توصل بالفعل إلى اتفاق مع نظيره السيتي على قيمة الصفقة؛ حيث سينتقل الجناح إلى النادي السعودي في صفقة تبلغ قيمتها 35 مليون يورو "30 مليونًا + 5 متغيرات".
وأضافت: أن محرز من المقرّر أن يجري الفحوصات الطبية غدًا الخميس قبل الانضمام بشكل رسمي، لافتة إلى أنه سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات، مع خيار التمديد لعام إضافي.
فيما أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوم الأربعاء، أن الأهلي قدم عرضًا محسنًا بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني، بعد العرض السابق الذي وصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى متغيرات.
وقالت الصحيفة البريطانية الشهيرة: إن الأهلي عرض دفع 23.2 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 3.8 على شكل مكافآت، العرض المحسن للأهلي لم يقبله أيضًا مانشستر سيتي الذي يطالب بـ30 مليون جنيه إسترليني.
وأكدت تقارير إعلامية أن محرز "32 عامًا" اتّفق مع الأهلي على الشروط الشخصية فيما يتعلق بالراتب ومدة العقد.
يذكر أن محرز "32 عامًا" يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى العام 2025، وقد ساهم خلال الموسم الماضي في تحقيق مانشستر سيتي أول لقب له في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات.