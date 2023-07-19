تقارير: مانشستر سيتي يوافق على انتقال رياض محرز إلى الأهلي

يذكر أن محرز "32 عامًا" يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى العام 2025، وقد ساهم خلال الموسم الماضي في تحقيق مانشستر سيتي أول لقب له في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات.