محمد الشناوي يتلقى عروضاً من دوري روشن

كشفت تقارير صحفية مصرية عن رغبة حارس مرمى وقائد نادي الأهلي المصري محمد الشناوي، في الاحتراف في دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
واقترب الدولي محمد الشناوي من الرحيل عن أسوار القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تلقيه عروضاً مغرية من دوري روشن للظفر بخدماته.
وتحدثت عدة تقارير خلال الفترة الماضية، عن وجود أكثر من عرض احتراف للحارس محمد الشناوي من الدوري السعودي للمحترفين، كما أوضح الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، في تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير" أن: "الشناوي تلقى أكثر من عرض احتراف من أندية سعودية كبيرة".
وتابع: "أبرز هذه العروض كان من النصر في يناير الماضي، ولكنه جاء بالتزامن مع مباراة مهمة ضد الزمالك، حيث فضل اللاعب وقتها التركيز مع الفريق".
وكشف شوبير أن اللاعب يريد الاحتراف، ولديه رغبة في الانتقال للدوري السعودي، ولكنه دوماً ما يترك القرار لمجلس الإدارة".
وأضاف "المقابل المالي المعروض على الشناوي كبير للغاية، والأمر يتوقف على إيجاد بديل مناسب، في تلك الحالة سيوافق، ونفس الأمر ينطبق على حالتي حمدي فتحي وحسين الشحات".
وذكرت تقارير أخرى تلقي محمد الشناوي حارس الأهلي عرضاً شفهياً في الأيام الماضية من جانب نادي الأهلي السعودي للظفر بخدماته في الصيف القادم من أجل تعزيز صفوف الراقي بعد صعوده إلى دوري روشن للمحترفين.
وأشارت أن مسؤولي الأهلي المصري أبدوا موافقة مبدئية على رحيل الشناوي في الصيف حيث حددوا مبلغاً مالياً يصل قيمته 5.5 ملايين دولار مقابل الاستغناء عن خدمات الحارس الأساسي إلى الدوري السعودي في الصيف القادم.