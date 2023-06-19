محمد الشناوي يتلقى عروضاً من دوري روشن

وتحدثت عدة تقارير خلال الفترة الماضية، عن وجود أكثر من عرض احتراف للحارس محمد الشناوي من الدوري السعودي للمحترفين، كما أوضح الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، في تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير" أن: "الشناوي تلقى أكثر من عرض احتراف من أندية سعودية كبيرة".