الدراج البلجيكي "ميرلير" يتحدّى الرياح ويتصدّر المرحلة الثالثة من سباق "طواف العلا 2024"

شهدت المرحلةُ الثالثة من طواف العلا 2024، منافسةً قوية بين "126" دراجًا، في السباق الذي أقيم اليوم وتصدّره الدرّاج البلجيكي "تيم ميرلير"، من فريق "سودال كويك ستيب" في المرحلة التي مرّ بها الدراجون بقرية مغيراء ومدينة دادان الأثرية في محافظة العلا.