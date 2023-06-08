روشن راعيًا لنادي الاتحاد لثلاث سنوات

ويهذه المناسبة تحدّث الأستاذ عبدالوهاب عابد الرئيس التنفبذي لنادي الاتحاد السعودي، عن الرعاية قائلًا: "سعيدون للغاية بهذه الرعاية الجديدة مع مجموعة روشن، والتي تأتي في ختام موسم ممتاز استطعنا من خلاله تحقيق كأس السوبر السعودي وبطولة دوري روشن السعودي، كما أننا مصممون على الاستمرار في حصد الألقاب وتقديم المزيد من النجاحات لإسعاد الجماهير، كما أن مثل هذه الرعايات تدعمنا لتحقيق المزيد من النمو والتطوير على مستوى النادي والفريق الأول بشكل كبير، خصوصًا في ظل استعدادنا للمشاركة في مسابقات قارية وعالمية مطلع الموسم الجديد".