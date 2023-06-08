روشن راعيًا لنادي الاتحاد لثلاث سنوات

وقّع نادي الاتحاد ومجموعة "روشن"، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة والمطور العقاري الأكثر موثوقية في المملكة؛ اتفاقيةً مدتها ثلاث سنوات، تصبح بموجبها روشن الراعي البلاتيني لنادي الاتحاد، المتوج مؤخرًا ببطولة دوري روشن السعودي.
وتأتي هذه الرعاية ضمن إطار استمرار دعم المجموعة للتنمية التي يشهدها القطاع الرياضي في المملكة للمساهمة في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030؛ لتحويل المملكة إلى محطّ أنظار العالم على مختلف الأصعدة.
وتهدف مجموعة روشن من خلال هذه الرعاية إلى الاستثمـار في قيمة ومكانة نادي الاتحاد، الذي يعدّ أحد أكثر أندية المملكة جماهيريّة، بالإضافـة إلى كونه أحد الركائز الثقافية والاجتماعية لمدينة جدة.
ويهذه المناسبة تحدّث الأستاذ عبدالوهاب عابد الرئيس التنفبذي لنادي الاتحاد السعودي، عن الرعاية قائلًا: "سعيدون للغاية بهذه الرعاية الجديدة مع مجموعة روشن، والتي تأتي في ختام موسم ممتاز استطعنا من خلاله تحقيق كأس السوبر السعودي وبطولة دوري روشن السعودي، كما أننا مصممون على الاستمرار في حصد الألقاب وتقديم المزيد من النجاحات لإسعاد الجماهير، كما أن مثل هذه الرعايات تدعمنا لتحقيق المزيد من النمو والتطوير على مستوى النادي والفريق الأول بشكل كبير، خصوصًا في ظل استعدادنا للمشاركة في مسابقات قارية وعالمية مطلع الموسم الجديد".
من جهته صرّح ديفيد جروفر الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن قائلًا: "سعيدون جدًّا بهذه الرعاية لأحد أقطاب المشهد الرياضي السعودي؛ حيث يشكل نادي الاتحاد جزءًا مهمًّا من السياق الرياضي في المملكة عبر إنجازاته المختلفة ونجومه، والذين انضمّ إليهم مؤخّرًا اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، فلطالما قدم نادي الاتحاد الكثير للكرة السعودية ولجماهير كرة القدم عامة".
وأضاف: "نعتزّ بهذه الشراكة التي تمنحنا فرصة جديدة نطمح من خلالها لتقديم تجربة رياضية مثيرة ومليئة بالإنجازات لمشجّعي نادي الاتحاد، تأتي استمرارًا لمبادرات "روشن" في دعم ورعاية الأنشطة الرياضية على مستوى المملكة".
بدأت مجموعة روشن رعايتها للدوري السعودي في أغسطس عام 2021 في إطار مساعيها الطموحة لتشجيع كافة السعوديين على تبنّي نمط حياة صحي ونشط.
وتضمنت تلك المساعي رعايتَها لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في جدة، وسلسلة ليف جولف جدة الافتتاحية، كما تدعم رعاية روشن للاتحاد طموح المملكة لتعزيز الرياضات التنافسية، وتشمل اتفاقية الرعاية ظهور شعار مجموعة روشن على صدر قمصان الفريق الأول للرجال وفريق السيدات.