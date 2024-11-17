في مدينة جاكرتا.. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة إندونيسيا في التصفيات المؤهلة بكأس العالم 2026

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته في مدينة جاكرتا عاصمة إندونيسيا، استعدادًا لمواجهة منتخب إندونيسيا مساء يوم الثلاثاء المقبل على "ملعب غيلورا بونغ كارنو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "رديف إستاد غيلورا جاكرتا" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمرين الإستحواذ، قبل أن تجرى تقسيمة من مجموعتين على كامل مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.