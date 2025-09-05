بمدينة القطيف وبمشاركة 6 أندية.. مركز أبها للصم يتوج بكأس ألعاب القوى 2025

حقق مركز أبها للصم المركز الأول في بطولة المملكة لألعاب القوى 2025، التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم على مضمار مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، بمشاركة 6 أندية ومراكز للصم، على مدى يومين اختُتما اليوم الجمعة.