بمدينة القطيف وبمشاركة 6 أندية.. مركز أبها للصم يتوج بكأس ألعاب القوى 2025

حقق مركز أبها للصم المركز الأول في بطولة المملكة لألعاب القوى 2025، التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم على مضمار مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، بمشاركة 6 أندية ومراكز للصم، على مدى يومين اختُتما اليوم الجمعة.
وتسلّم لاعبو مركز أبها كأس البطولة من رئيس الاتحاد خالد الفارسي، الذي توّج الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد عبدالله العيسى وعدد من رؤساء الأندية والمراكز المشاركة.
وجاء تتويج مركز أبها بعد أن حقق لاعبوه 10 ميداليات بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات، فيما حل نادي الدمام في المركز الثاني بـ4 ميداليات (3 ذهبيات وفضية واحدة). وحصد نادي جدة المركز الثالث بعد أن نال لاعبوه 8 ميداليات (ذهبيتان، فضية، و5 برونزيات).