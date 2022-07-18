الانضباط ترفض شكوى الفيصلي ضد الباطن حول شبهة التلاعب

سبق – الرياض :

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رفض شكوى نادي الفيصلي ضد نظيره الباطن بشأن شبهة التلاعب في نتيجة مباراة الفريق مع مضيفه الاتحاد، وعدم أهلية مشاركة عبد العزيز العرياني لاعب الباطن.

وذلك في المباراة التي أُقيمت بين فريقي نادي الاتحاد ونادي الباطن بتاريخ 27-6-2022م ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021-2022.

وتعادل الباطن والاتحاد دون أهداف في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وترتب على نتيجتها تراجع الفيصلي في الترتيب وبالتالي هبوطه إلى دوري يلو.

وجاء في حيثيات قرار لجنة الانضباط قبول الشكوى من الناحية الشكلية، ورفضها من الناحية الموضوعية.

وأشارت اللجنة إلى أن قرارها قابل للاستئناف وفقًا للمادة "139" من لائحة الانضباط والأخلاق.

وهبط الفيصلي إلى دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" بعدما تأخر بفارق الأهداف عن الباطن ولكل 33 نقطة، غير أن الفريق الفيصلي حل في المركز الـ14 "أول المراكز المؤدية إلى الهبوط"، بينما أمن الفريق الباطن وضعه في المركز الـ 13في جدول الترتيب.