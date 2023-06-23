كأس آسيا للناشئين: أوزبكستان تضرب موعداً مع السعودية في ربع النهائي

تربع منتخب اليابان على الصدارة بعد فوزه على الهند، في مباراة غزيرة بالأهداف بنتيجة 8-4، يوم الجمعة على إستاد راجامانغالا في بانكوك، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً، فوز أوزبكستان على فيتنام 1-0 على إستاد ثاماسات.
وتصدرت اليابان ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام أوزبكستان، مقابل نقطة لكل من الهند وفيتنام، حيث تأهلت اليابان وأوزبكستان إلى الدور ربع النهائي.
وفي الدور ربع النهائي تلتقي اليابان مع أستراليا، ثانية المجموعة الثالثة، في حين تتقابل أوزبكستان مع السعودية التي تصدرت المجموعة الأولى.