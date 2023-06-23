كأس آسيا للناشئين: أوزبكستان تضرب موعداً مع السعودية في ربع النهائي

تربع منتخب اليابان على الصدارة بعد فوزه على الهند، في مباراة غزيرة بالأهداف بنتيجة 8-4، يوم الجمعة على إستاد راجامانغالا في بانكوك، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند.