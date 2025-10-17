دوري روشن السعودي.. الشباب بعشرة لاعبين يفرض التعادل على الأهلي

رغم النقص العددي في صفوفه، فرض فريق الشباب التعادل على مضيفه الأهلي بهدفٍ لمثله، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.
بدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي بحثًا عن هدفٍ مبكر، حينما انطلق النجم رياض محرز مراوغًا دفاع الشباب قبل أن يرسل كرة عرضية متقنة إلى إيفان توني، الذي سددها باتجاه المرمى، إلا أن الحارس مارسيلو غروهي تصدى لها ببراعة (دقيقة 7).
واصل الأهلي ضغطه وتمكّن من افتتاح التسجيل عند الدقيقة (18) من ركلة جزاء احتسبها الحكم الأرجنتيني نيكولاس راميريز بعد تدخلٍ عنيف على المهاجم الإنجليزي إيفان توني، الذي تولى تنفيذها بنجاح معلنًا تقدم فريقه بهدف دون رد.
كثّف الأهلي هجماته في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، مستغلًا حالة الارتباك في دفاع الشباب، إلا أن جميع محاولاته لم تُثمر عن أهداف إضافية، لينتهي الشوط الأول بتقدّم أصحاب الأرض بهدف وحيد.
في الشوط الثاني، واصل الأهلي استحواذه على الكرة، محاولًا استغلال المساحات عبر الأطراف، فيما جاءت أبرز فرص الشباب عند الدقيقة (51) بعد تمريرة طولية تجاوزت دفاع الأهلي ووصلت إلى البلجيكي كاراسكو الذي انفرد بالمرمى، لكن الحارس إدوارد ميندي تصدى لتسديدته القوية وأنقذ هدفًا محققًا.
تبادل الفريقان المحاولات دون خطورة حقيقية على المرمى حتى الدقيقة (77)، حين تلقى لاعب الشباب محمد الشويرخ بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخله القوي على مهاجم الأهلي ميلوت راشيكا، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.
ورغم النقص العددي، نجح الشباب في إدراك التعادل عند الدقيقة (87) بعد هجمة منظمة أرسل خلالها كاراسكو عرضية حولها مدافع الأهلي البلجيكي ماتيو دامس بالخطأ في مرماه، مانحًا الضيوف هدف التعادل بالنيران الصديقة.
بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط صعد بها إلى المركز الخامس، فيما رفع الشباب رصيده إلى 5 نقاط وضعته في المركز الثاني عشر.