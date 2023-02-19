سيدات المجتمع الرياضي في المملكة يشاركن في جلسة حوارية ببطولة أرامكو النسائية الدولية

وقالت لينا الحكيم البالغة من العمر 17 عامًا والتي تُعد أول سعودية تحقق ميدالية ببطولة العالم للجوجيتسو، وأحد رياضيي النخبة في مركز التدريب السعودي الأولمبي: "من المهم أن تؤمن بقدراتك، إذ لا توجد حدود للمكان الذي قد تجد نفسك فيه، بدأت بالتسجيل في حصص تدريبية لتجربة رياضة الجوجيتسو وحاليًا أشارك في أكبر البطولات العالمية والقارية مع المنتخب السعودي واللجنة الأولمبية والاتحاد، لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث، كل ما عليك فعله هو الإيمان بقدراتك والسعي خلف حلمك، حيث نحظى في القطاع الرياضي بدعم لا محدود من حكومتنا الرشيدة والهرم الرياضي مع توفر جميع الاحتياجات اللازمة للنجاح".