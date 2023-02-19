سيدات المجتمع الرياضي في المملكة يشاركن في جلسة حوارية ببطولة أرامكو النسائية الدولية

أقامت اللجنة المنظمة لبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، يوم أمس جلسة حوارية بعنوان: قيادة التغيير في الرياضة النسائية، بمشاركة الرئيس التنفيذي لقولف السعودية نوح علي رضا، والرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات أليكساندرا أرماس، إلى جانب مجموعة من الشخصيات البارزة في المجتمع الرياضي النسائي بالمملكة من الرياضيين ورواد الأعمال وهم: عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لركوب الأمواج "هيا صوان"، وبطلة العالم في سباقات السيارات "دانية عقيل"، ونجمات المنتخب السعودي للجوجيتسو "لينا الحكيم"، وللتايكوندو "أبرار بخاري".
وتأتي الجلسة الحوارية ضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليّات المصاحبة للبطولة العالمية التي تُقام تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات وبمجموع جوائز يبلغ 5 ملايين دولار أمريكي هو الأكبر في تاريخ الجولة خارج البطولات الكبرى، ومساوٍ لمجموع جوائز البطولة الرجالية المختتمة مطلع فبراير الحالي.
وسلّطت الجلسة الضوء على جهود المملكة في تمكين المرأة ودعم وتطوير الرياضة النسائية، وعلى إنجازات وإسهامات السعوديات في القطاع الرياضي على جميع الأصعدة.
وتحدث الرئيس التنفيذي لقولف السعودية نوح علي رضا خلال الجلسة عن الحاجة المُلّحة إلى وجود أعداد إضافية من الرياضيات الملهمات كمثل أعلى للأجيال القادمة، وكون هذا الأمر أحد الأسباب الرئيسة خلف إقامة المملكة للبطولات العالمية في القولف، واحتضان قولف السعودية لنجمات الوطن العالميات في مختلف الرياضات، والاستمرار في دعم أعضاء مبادرة نادي السيدات أولاً والتي قدمت 1000 عضوية مجانية في ملاعب القولف لسيدات وفتيات المملكة.
وشددت أليكساندرا أرماس – الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للسيدات – على أن الرحلة لتحقيق المساواة في الجوائز الرياضية بين السيدات والرجال طويلة وبأن التعاون الذي بدأ مع قولف السعودية منذ 3 أعوام يعد خطوة كبيرة لدعم الرياضة النسائية حول العالم في ذلك الجانب وتُسهم بشكل مباشر في إغلاق تلك الفجوة.
كما أشارت إلى كون رياضة القولف متاحة للجميع، ولكنها تعد في الوقت نفسه مهنة للاعبات المشاركات في البطولة وهو أمر مهم ويعكس مدى الفرص المتاحة للأجيال الحالية والقادمة.
وقالت لينا الحكيم البالغة من العمر 17 عامًا والتي تُعد أول سعودية تحقق ميدالية ببطولة العالم للجوجيتسو، وأحد رياضيي النخبة في مركز التدريب السعودي الأولمبي: "من المهم أن تؤمن بقدراتك، إذ لا توجد حدود للمكان الذي قد تجد نفسك فيه، بدأت بالتسجيل في حصص تدريبية لتجربة رياضة الجوجيتسو وحاليًا أشارك في أكبر البطولات العالمية والقارية مع المنتخب السعودي واللجنة الأولمبية والاتحاد، لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث، كل ما عليك فعله هو الإيمان بقدراتك والسعي خلف حلمك، حيث نحظى في القطاع الرياضي بدعم لا محدود من حكومتنا الرشيدة والهرم الرياضي مع توفر جميع الاحتياجات اللازمة للنجاح".