الخميس.. سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 بمشاركة 54 منتخبًا

تُجرَى بعد غد الخميس 12 أكتوبر الجاري، قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 المزمع تنظيمها في كوت ديفوار (ساحل العاج) مطلع العام المقبل.
وسيشارك في التصفيات الإفريقية، 54 منتخبًا، مقسمة إلى 9 مجموعات؛ حيث سيتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026؛ على أن تخوض أفضل 4 منتخبات حلت في المركز الثاني من كل المجموعات ملحقًا قاريًّا يصعد على إثره الفائز لخوض ملحق عالمي.
وستجرى قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، الأربعاء 12 يوليو المقبل، في بنين، وستقام أول جولتين خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، قبل خوض الجولتين الثالثة والرابعة خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.