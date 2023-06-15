"موسيماني" يعلن رحيله عن الأهلي

نشر موسيمانى بيانًا رسميًا قال فيه: "مع انتهاء علاقتنا مع فريق الأهلي لكرة القدم سعودي، أتطلع إلى فرص جديدة ، أود أن أعبر عن سعادتي البالغة لإنجاز المهمة الصعبة، المتمثلة في صعود الفريق إلى دوري المحترفين السعودي خلال 8 أشهر، وحصلنا أيضًا على لقب البطولة في دوري الدرجة الأولى.