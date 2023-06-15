"موسيماني" يعلن رحيله عن الأهلي

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي، رحيله عن الفريق بعد أن قاده للعودة إلى منافسات دوري المحترفين السعودي بعد عام واحد من هبوطه لدوري الدرجة الأولى.
نشر موسيمانى بيانًا رسميًا قال فيه: "مع انتهاء علاقتنا مع فريق الأهلي لكرة القدم سعودي، أتطلع إلى فرص جديدة ، أود أن أعبر عن سعادتي البالغة لإنجاز المهمة الصعبة، المتمثلة في صعود الفريق إلى دوري المحترفين السعودي خلال 8 أشهر، وحصلنا أيضًا على لقب البطولة في دوري الدرجة الأولى.
وتابع موسيماني فى بيانه: "لم نكن لنحقق هذا الإنجاز لولا اللاعبين الذين لعبوا بقلوبهم باستمرار، والفريق الفني والجهاز الذي دعمني واللاعبين طوال الوقت، ودعم الجماهير التي حضرت وساندت الفريق في مبارياته، ومنحته القوة داخل الملعب، وأتمنى التوفيق للأهلي والنجاح في مستقبله خلال السنوات المقبلة".
وخاض موسيماني أول تجربة تدريبية له في قارة آسيا، بعدما حقق نجاحات مبهرة في قارة أفريقيا، وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، الأولى عام 2016 مع صن داونز الجنوب أفريقي، ثم مرتين مع الأهلي المصري عامي 2020 و2021.
الجدير بالذكر أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفنى لنادي أهلي جدة السعودي، دخل ترشيحات قيادة منتخب نيجيريا خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الحالي.